Elf Jahre und drei Monate Haft

Von Pascal Reeber

PROZESS Limburger Landgericht spricht letzte Urteile zu Atzbacher Raubüberfall

LIMBURG/LAHNAU Zu insgesamt elf Jahren und drei Monaten Haft hat das Limburger Landgericht am Freitag zwei Männer für deren Beteiligung an einem gewalttätigen Raubüberfall auf eine 70-Jährige in Atzbach verurteilt. Der als Tippgeber und Fahrer angeklagte 56-jährige Deutsche kassierte sechs Jahre. Sein 21-jähriger Mittäter, der bei der Tat Mitglied des dreiköpfigen Überfallkommandos war, muss fünf Jahre und drei Monate Jahre hinter Gitter. Das Gericht befand, dass sich der junge Mann des versuchten Mordes schuldig gemacht hatte.