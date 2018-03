Emilia ist eine Kämpfernatur

Seit dem 3. Dezember 2015 ist für die Familie nichts mehr wie es war. Manuela Barisic erinnert sich genau an den Tag, als sie die schockierende Diagnose erhielten. Emilia, damals gerade zweieinhalb Jahre alt, klagte mittags über Bauchschmerzen. Weil sie etwas mit dem Blinddarm vermutete, ging die Mutter mit ihrer kleinen Tochter vorsorglich zum Kinderarzt. Stattdessen machte Dr. Jörg Wiemann schon beim Abtasten den etwa acht Zentimeter großen Tumor in Emilias Bauch aus. Die Ultraschalluntersuchung brachte die schlimme Bestätigung. Der bösartige Tumor, ein Neuroblastom, ging von der linken Nebenniere aus und hatte die Hauptschlagader an der Wirbelsäule schon beinahe komplett umwickelt. Für das kleine Mädchen bestand höchste Lebensgefahr.

Antikörpertherapie im 720 Kilometer entfernten Greifswald soll Rückfallrisiko auf 30 Prozent mindern

Noch am Abend wurde Emilia auf der Station Peiper der Kinderklinik Gießen aufgenommen und ihre Eltern gleich mit, sie standen unter Schock. Emilias Zustand war extrem kritisch. Der Krebs, die bösartigste Form eines Neuroblastoms, hatte bereits bis ins Rückenmark gestreut.

Die Überlebenschancen für Emilia wurden von den Ärzten auf nur 30 Prozent geschätzt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Krebs nach einer Behandlung zurückkommt, auf 90 Prozent.

Nur wenige Tage später wurde die Chemotherapie gestartet, acht Blöcke mit Hochdosis und anschließender Stammzellenspende. Der letzte Block endete am 3. November 2016. In diesen Monaten war Emilia selten zu Hause. Mit am meisten fehlt ihr der Kindergarten, dort hatte sie immer viel Spaß. Emilias größter Wunsch ist, irgendwann dorthin zurückkehren zu können.

„Emilia hat das alles sehr tapfer hingenommen“, sagt ihre Mutter. Zeitweise sei es ihrer Tochter sehr schlecht gegangen, doch ihren Lebensmut habe sie nie verloren. Wenn Emilia geweint habe, dann allenfalls bei den schmerzhaften Untersuchungen. „Was die Diagnose bedeutet, versteht eine Zweieinhalbjährige nicht. Aber sie hat schnell begriffen, dass sie sehr krank und ihr Leben plötzlich völlig anders ist“, erinnert sich Manuela Barisic. „Emilia ist eine Kämpfernatur“, sagt Vater Ivica.

Im Dezember war die Transplantation eigener Stammzellen abgeschlossen. Seitdem ist Emilia tumorfrei. Doch das Risiko eines Rückfalls liegt weiter bei 90 Prozent. Eine Antikörpertherapie im Rahmen einer Studie an der Uniklinik Greifswald ist die einzige Möglichkeit, Emilias Chancen zu steigern. Auf 30 Prozent Rückfallrisiko – wenn alles gut geht. Am 10. April erhielt das kleine Mädchen die ersten Antikörper. Abgesehen davon, dass die Therapie mit starken Schmerzen verbunden ist und Emilia auf den 720 Kilometern Fahrt von Greifswald nach Wetzlar einen Zwischenstopp zum Ausruhen einlegen muss, stellt die Behandlung am nordöstlichen Zipfel Deutschlands die Familie vor organisatorische und finanzielle Probleme. Weil das Medikament bislang nicht zugelassen ist, hat die Krakenkasse die Kostenübernahme abgelehnt.

Einmal im Monat müssen die Barisics für zwölf Tage nach Greifswald. So lange dauert die jeweilige Behandlungseinheit. Die Familie fährt zu viert, Emilias Schwester Mara (6) ist dabei. Auch Mara habe in den vergangenen Monaten sehr unter Emilias Krebserkrankung gelitten, wegen der Therapien stehe sie oft hinten an, sagt Manuela Barisic. Und sie habe wie ihre Eltern ständig Angst um ihre Schwester.

Manuela Barisic geht seit der Krebsdiagnose nicht mehr arbeiten, damals war die 44-Jährige gerade dabei, sich ein eigenes Frisörgeschäft aufzubauen. Seitdem lebt die Familie allein von Ivicas Industriemechanikergehalt. Weil er seinen Jahresurlaub inzwischen für die Therapien aufgebraucht hat, wird der 45-Jährige künftig für die Greifswaldaufenthalte unbezahlten Urlaub nehmen müssen. Während die Krankenkasse 30 Euro pro Übernachtung im Elternhaus der Klinik in Greifswald für Emilia plus eine Begleitperson zahlt, müssen die Barisics für den Rest selbst aufkommen. Eine Freundin der Familie hat deshalb einen Spendenaufruf bei Facebook gestartet. „Jeder Euro auf dem Spendenkonto wird Emilia und ihrer Familie helfen“, heißt es dort.

Läuft alles gut, dann kann im Oktober der Katheder bei Emilia entfernt werden. Weil die Medikamente ihr Immunsystem schwächen, muss Emilia von der Außenwelt isoliert werden. Kein Spielen im Sandkasten, kein Schwimmbad, kein Kontakt zu anderen Kindern außer zu ihrer Schwester Mara, die ihr viel Halt gibt. Emilias erster und größter Wunsch für die Zeit danach ist, ins Aßlarer Hallenbad Laguna zu gehen.

Das Spendenkonto sowie eine Kontaktmöglichkeit zur Familie sind unter http://hilfe-fuer-emilia.webnode.com/ im Internet zu finden.