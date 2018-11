Von Steffen Gross

Ende einer Institution am Dom

Gastronomie Noch vor dem Stadthaus-Abriss ist am Jahresende Schluss mit dem „Bellini“

Wetzlar Mit dem Abriss des Stadthauses soll erst 2021 gestartet werden. Doch für eine Institution am Domplatz ist schon zum Jahreswechsel Schluss: Das Bistro am Dom „Bellini“, Treffpunkt nicht nur an Markttagen und zu Fußballabenden, schließt.

