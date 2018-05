Endlich wieder grünes Gras unter die Hufe nehmen

Bischoffen/Hohenahr/Mittenaar Am Samstag war es so weit: Die Landwirte Thimo Benner aus Offenbach und Christian Schmidt aus Bischoffen haben 28 Kühe und Kälber, die den Winter über in Ställen in Altenkirchen und Bischoffen gestanden hatten, auf die 20 Hektar große Sommerweide gebracht. Vor allem die Kälbchen ließen ihrer Freude freien Lauf: Übermütig sprangen sie herum, aufmerksam beobachtet von den Muttertieren. Demnächst kommen noch die Bullen dazu. Die beiden Landwirte müssen die Weide von Sträuchern freihalten. „Hier hast Du das ganze Jahr über zu tun“, sagt Benner. Das gilt auch für die Versorgung mit Wasser, das mit Tankwagen gebracht werden muss. Die Landwirte denken deshalb über Probebohrungen für einen Brunnen nach. Beim Strom haben sie sich unabhängig gemacht und speisen den Elektrozaun aus Solarstrom. (hb/Foto: Benz)