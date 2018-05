Endspurt für Berghausen

DORFERNEUERUNG Noch stehen Projekte zur Verwirklichung an

Aßlar-Berghausen (hp). Die Dorferneuerung Berghausen geht in den Endspurt. "Wir konnten eine Vielzahl an Projekten realisieren, allen voran die Sanierung der Mehrzweckhalle - immer in Zusammenarbeit mit den Bürgern, dem Arbeitskreis Dorferneuerung und dem Ortsbeirat", betonte Bürgermeister Roland Esch.

