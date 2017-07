Von Gert Heiland

Energie sparen, Platz gewinnen

Infrastruktur Stadt Aßlar möchte das Rathaus sanieren und aufstocken

Aßlar Man müsse nur auf den Boden gucken, so Bürgermeister Roland Esch, um festzustellen, dass es im Rathaus einen Sanierungsstau gibt. Der Teppich ist in weiten Teilen noch original, will sagen: aus dem Jahr des Einzugs, 1983. Der Anbau wurde im Jahr 2000 eingeweiht.

Copyright © mittelhessen.de 2017