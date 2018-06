Entwarnung  für Waldsolms

Waldsolms Die Gemeinde Waldsolms hat am Donnerstag mitgeteilt, dass das Trinkwasser im Bereich der Ortsteile Brandoberndorf, Hasselborn, Griedelbach und Kröffelbach wieder völlig in Ordnung ist. Die jüngsten Wasseruntersuchungen hätten gezeigt, dass das Wasser keine bakteriellen Verunreinigungen mehr aufweist und daher auch nicht mehr – wie in der vergangenen Woche – gechlort werden muss. (red)