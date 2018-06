Von Dirk Wingender

Entwürfe, Vorwürfe, Einwürfe

Politik Bürgerideen fürs künftige Freibad sorgen für Schlagabtausch im Parlament

Wetzlar Das Wetzlarer Freibad bleibt Dauerzankthema: Der Streit am Donnerstag in der Stadtverordnetenversammlung reiht sich ein in die lange Debatte um den Sinn der Bürgerbeteiligung, die Gestaltung des Bads und die Frage, wer den Sanierungsstau eigentlich verantwortet.

