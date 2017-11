Ergebnis der Jamaika-Umfrage: User wollen Neuwahlen

Von Markus Engelhardt

62 Prozent der 182 Teilnehmer der Online-Umfrage (also 113 Stimmen) favorisieren Neuwahlen nach dem Ende der Verhandlungen. 22,5 Prozent (41 Stimmen) votierten für die Möglichkeit einer Minderheitsregierung, die verbleibenden 15,5 Prozent (28 Stimmen) sprachen sich für eine große Koalition aus. Diese ist der Favorit unter den teilnehmenden Lesern der Print-Ausgaben (siehe Grafik).

„Wenn das so stimmt, was man in den Nachrichten hört, kann ich die FDP schon verstehen“, kommentiert jedoch Christoph H. auf der Facebook-Seite des Verlags. „Wenn sich eine CDU/CSU nicht annähert und bewegt, hätte ich auch irgendwann keine Lust mehr zu verhandeln. Ich bin für Neuwahlen.“ Dem widerspricht Uwe P.: „Bei Neuwahlen wird die Wahlbeteiligung niedriger sein und daher das Ergebnis ungenauer. Und was wird sein, und davon gehe zumindest ich aus, wenn das Ergebnis in etwa das gleiche sein wird wie vorher auch?“

„Keine Neuwahlen!“, fordert auch Martin B. und ergänzt: „Sie werden keine Lösung sein. Ich sehe eher die SPD wieder in der Verantwortung, kein politisches Chaos zu verursachen. Aber nicht mit diesen Verantwortlichen an der Parteispitze.“ Und Alex M. fragt sich: „Wieso regen sich nun alle auf? Das ist mal wieder typisch Pseudoskandal. Der eigentliche Skandal liegt eindeutig in der Länge der Sondierungsgespräche.“