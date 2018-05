Erhängter "Asko": Hundebesitzer zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt

Der 28-Jährige muss außerdem 3000 Euro zahlen. Der in Norddeutschland lebende Angeklagte hatte seinen Hund im Januar 2017 im Wald bei Schwalbach erhängt. "Asko" war so an dem Baum aufgehängt worden, dass er noch Bodenkontakt hatte und einem langen, qualvollen Todeskampf ausgesetzt war. Die Anteilnahme war weit über die Grenzen Hessens groß.

Als Grund für seine Tat hatte der Hundehalter seine berufliche und private Situation sowie eine große Belastung nach einer Operation des Tieres infolge eines Verkehrsunfalls genannt. (red)

Ausführlicher Bericht folgt.