Erst Autos beschädigt und dann zugeschlagen

Hüttenberg-Reiskirchen Nach einer Kirmesveranstaltung schlug ein Unbekannter am Sonntag um 1 Uhr in der Nauborner Straße gegen mehrere Autos. Ein Zeuge wollte den Mann aufhalten. Der Unbekannte schlug sofort mit einer leeren Bierflasche auf den Zeugen ein. Nach einer Rangelei am Boden verletzte sich der Zeuge leicht an der Unterlippe und am Arm. Der Täter flüchtete mit einem schwarzen Mountainbike Richtung Feld. Derzeit laufen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den 17- bis 18-Jährigen gesehen? Er soll circa 1,80 Meter groß sein und blonde, kurze hochgegelte Haare haben. Bekleidet war er mit einem roten Oberteil, dunkler Jeans und Sneakers. Hinweise an (0 64 41) 91 80. (red)