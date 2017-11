Erste Schritte als Unternehmer

Von Malte Glotz

WETZLAR Abitur, Studium, dann einen Job beim Staat – als Lehrer, in der Forschung oder in einer großen Verwaltung. Der Trend geht zu Jobs, die sicher sind. Alles andere als das ist die Eigenständigkeit als Unternehmer. Doch genau dafür interessieren sich Hunderte Schüler.

„Wir wollen das unternehmerische Denken mehren, eine wirtschaftliche Selbstverantwortung fördern“, sagt Klaus-Achim Wendel, Vorsitzender des Allgemeinen Arbeitgeberverbandes Mittelhessen, der in der Rittal-Arena am Dienstag mehr als hundert Oberstufenschüler aus ganz Hessen empfängt. Sie alle sind im Begriff, eine eigene kleine Firma zu gründen. „Unternehmertum ist ein guter Schritt, das Leben in die eigene Hand zu nehmen“, macht Wendel Mut.

So weit sind die 15- bis 18-Jährigen natürlich noch nicht. Was sie vorhaben, mag später vielleicht einmal zu einer richtigen Geschäftsidee heranwachsen, ist vorerst aber nur auf ein Jahr angelegt. Sie sollen eine Schülerfirma gründen. Mit Vorstand, Produktion, Marketing, Vertrieb, Buchhaltung. Und durchaus mit der Absicht, am Ende ein wenig mehr Geld in der Hand zu halten, als sie die Gründung kostet.

Jedes Jahr machen das Tausende Schüler in Deutschland, rund 70 hessische Schülerfirmen entstehen im Jahr. Die Betreuung liegt beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Neben vielen anderen Partnern kooperiert es dabei mit den lokalen Arbeitgeberverbänden, die regelmäßige Treffen mit Seminaren anbieten.

Die mittelhessischen Arbeitgeber um Wendel sind zum ersten Mal Gastgeber. In der Arena tummeln sich Schüler im Anzug, in Alltagskleidung, in eher handwerklichen Outfits. Eher handwerklich sind auch die Geschäftsideen, die sie präsentieren: Die meisten Schüler möchten einen Wert schaffen, etwas, das Menschen erfreut, das bleibt, das einen Zweck erfüllt.

Drei der zahllosen Firmen dürfen ihre im Entstehen begriffenen Projekte kurz vorstellen. Sie alle greifen den Trend des „Upcycling“ auf – aus etwas Altem oder Unnützen etwas Neues und Nützliches schaffen.

Woher die Materialien nehmen? Wie die Lieferanten bezahlen? Fragen für die Seminare im Anschluss

Die Friedrich-Dessauer-Schule aus Wetzlar etwa fertigt aus übriggebliebenem Holz und Metall aus einem vorigen Projekt hochwertigen Weihnachtsschmuck. Zwischenfrage aus dem Publikum, da das Projekt ein Jahr lang dauert: „Was macht ihr nach Weihnachten?“ Pragmatische Antwort: „Ostern“. Aus der Weinstadt Geisenheim haben Schüler eines Internats die Idee mitgebracht, aus alten Weinflaschen stilvolle Trinkgläser zu fertigen. Auch aus den oberen Hälften der Flaschen wollen sie noch etwas Schickes fertigen. Und aus Kelkheim stammt die Idee für ein Laptopkissen: ein Kissen aus Recyclingstoffen, darauf eine feste Unterlage aus den alten Landkarten der eigenen Schule – die werden wegen neuer Technik nicht mehr gebraucht.

Ebenfalls aus Kelkheim stellen die letztjährigen Landessieger ihr Projekt vor – auch das: „Upcycling“. Sie haben aus leeren Flaschen von Alkoholika Seifenspender gebaut und aus alten Büchern stilvolle Schmuckschatullen. Und sie geben den Jüngeren gute Tipps mit für die nächsten Monate.

Das haben zuvor neben Wendel auch viele weitere Gastredner getan, allen voran Monika Biewald vom Wirtschaftsministerium. Sie hat bereits mehrfach das Projekt begleitet und berichtete von den Entwicklungen, die die Schüler innerhalb des Jahres durchlaufen. „Sie schaffen bald Sachen, die man Ihnen nicht zutraut“, sagte sie. Das Projekt sei – ganz unabhängig davon, ob aus den Junggründern irgendwann einmal echte Gründer werden – ein realitätsnaher Blick in das bald beginnende Berufsleben.