"Es geht sehr viel um Teamwork"

Interview Was wollen sie bewegen? Die Sozialarbeiter der Lahntalschule im Gespräch

Lahnau-Atzbach An der Lahntalschule gibt es die älteste Schulsozialarbeit im Lahn-Dill-Kreis. Für die Sozialarbeiter Florian Schneider und Elisa Müller beginnt mit dem neuen Schuljahr am Montag die „heiße Phase“. Ein Gespräch über das, was Sozialarbeit 2017 leistet.

Copyright © mittelhessen.de 2017