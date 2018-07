Es kann wieder gekreiselt werden

Bereits am Freitag und damit früher als ursprünglich geplant, konnte die provisorische Ampelanlage am Kreisel bei Auto Müller abgebaut werden. Seit Anfang Juli hatte die Anlage den Verkehr aus den Richtungen Weidenhausen, Lützellinden und Butzbach regeln müssen. Rund um den Kreisel fahren konnten Verkehrsteilnehmer nicht mehr, da mitten auf der Verkehrsanlage gebaggert wurde und die Kreiselhälfte Richtung Ortskern gesperrt werden musste.

Das große Chaos ist ausgeblieben: Bevölkerung hat Sperrung gut angenommen

Zwar werden die Kanalarbeiten die Frankfurter Straße hinauf noch Monate dauern, das erste Stück auf und direkt neben dem Kreisel ist aber schon erledigt, berichtet Maximilian Reinl, stellvertretender Ordnungsamtsleiter bei der Gemeinde Hüttenberg. Nicht nur darüber, dass die Bauarbeiten bisher reibungslos verlaufen würden, freue man sich auf der Gemeinde, sondern auch darüber, dass das erwartete Verkehrschaos ausgeblieben sei. „Es wurde rechtzeitig über die Baumaßnahme informiert und die Bevölkerung hat es gut aufgenommen“, sagt Reinl. Entsprechend gering sei auch die Anzahl derer gewesen, die sich auf der Gemeinde beschwert hätten.

Weniger Umweg müssen seit Freitag auch die Linienbusse fahren. Da die Busfahrer den Kreisel jetzt wieder als Wendehammer nutzen können, sparen sich die Fahrer die eigens für die Sperrung eingerichtete Umleitung über die Straße Am Steinsberg.

Nichts geändert wird hingegen an der Verkehrsführung in der Gießener Straße, die als Umleitung für alle dient, die nach Rechtenbach hinein oder weiter nach Wetzlar wollen. Es bleibt bei Tempo 30 und rechts vor links. Wie bereits angekündigt, hat die Gemeinde dort auch Geschwindigkeitskontrollen gemacht. „Wir haben, so wie vorher auch, dort zu unterschiedlichen Tageszeiten gemessen“, erklärt Maximilian Reinl. Allerdings ohne größere Verstöße festzustellen. Zwar sei die Anzahl der Fahrzeuge aufgrund der Umleitung natürlich gestiegen, nennenswerte Ausreißer unter den Temposündern habe es bisher aber keine gegeben.