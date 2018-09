Es knallt mal wieder: Düsenjets

In Wetzlar war das doppelte Geräusch gegen 9.15 Uhr deutlich zu hören, Sekunden später auch in Weilburg, wo uns eine Leserin schilderte, dass sich die Knallgeräusche wie gewaltige Explosionen angehört hätten. In Leun ging laut Polizei möglicherweise sogar eine Scheibe zu Bruch. In Driedorf gingen die Menschen auf die Straßen, um nach dem Rechten zu sehen.

Doch kein Grund zur Sorge: Es waren wieder einmal nur zwei Düsen-Jets, die die Schallmauer durchbrochen haben. Die Polizei in Friedberg, offenbar durch viele Anrufe beschäftigt, fragte bei der Deutschen Flugsicherung in Langen an und die bestätigte die Annahme: Die Geräusche stammten von Jets der Bundeswehr, die in Überschallgeschwindigkeit die Schallmauer durchbrachen.

❗Kein GRUND zur SORGE ❗ Um 09.06 Uhr gab es im Luftraum über #Mittelhessen, insbesondere der #Wetterau, nach dem Überflug zweier Kampfjets zwei laute „Überschallknalle“ - Nach Der Grund: Nach Auskunft der Flugsicherung war der Kontakt zu einer Zivilmaschine abgebrochen. — Polizei Mittelhessen (@Polizei_MH) 6. September 2018

Den Hintergrund liefert die Polizei in Unterfranken - auch dort war der Überschallknall deutlich zu hören: Offenbar war der Funkkontakt zu einem Flugzeug abgebrochen. Demnach stammte der Knall von einer Alarmrotte der Bundeswehr, die in solch einem Falle aufsteigt - zuletzt am 25. August. Wenige Minuten später twitterten die fränkischen Beamten dann Entwarnung: "Der Funkkontakt zum Flugzeug konnte wieder hergestellt werden! Ihr müsste euch keine Sorgen machen!"

Erst vor kurzem hatten es Abfangjäger über Mittelhessen knallen lassen. Am 25. August waren es ebenfalls zwei Kampfjets, die nach unterbrochenem Funkkontakt zu einem Verkehrsflugzeug in die Luft gestiegen waren und dabei die Schallmauer durchbrochen hatten. (mgl/br/dwe)