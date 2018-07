Essen brennt an

Langgöns Die Feuerwehr Langgöns ist am Donnerstag gegen 8 Uhr mit dem Stichwort „Rauch aus Wohnung“ in die Adalbert-Stifter-Straße in Lang-Göns alarmiert worden. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur ersten Erkundung in das verrauchte Gebäude vor. Es stellte sich heraus, dass die Bewohnerin einer Wohnung im Erdgeschoss das Essen auf dem Herd vergessen hatte. Das Gebäude wurde anschließend belüftet und wieder an die Bewohner übergeben. Der Rettungsdienst versorgte die Frau vorsorglich. Es waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwehren Langgöns und Pohlheim im Einsatz. Zusätzlich waren Polizei und Rettungsdienst vor Ort. (red)