Extrem trocken: Brandgefahr in Wäldern

„Das Frühjahr und der bisherige Sommer waren auch im Bereich des Forstamts Wetzlar ausgesprochen trocken und sehr warm: Die Wasservorräte in den Waldböden und der Vegetation haben stark abgenommen. Für Hessen hat das Umweltministerium deshalb am Dienstag die Waldbrand-Alarmstufe A ausgerufen“, so der stellvertretende Forstamtsleiter. Er appelliert, bei einem Besuch im Wald besonders aufmerksam zu sein. „Jeder kann mithelfen, Waldbrände zu vermeiden“, betont der Forstmann – und gibt Tipps:

Grillen: Viele Grillstellen sind aus Sicherheitsgründen bereits gesperrt. „Dies muss unbedingt respektiert werden.“ Außerhalb offizieller Grillstellen darf keinesfalls Feuer entfacht werden. Sollten Grillplätze in weniger gefährdeten Bereichen nicht gesperrt sein, muss darauf geachtet werden, dass kein Funkenflug entsteht und dass das Feuer beim Verlassen des Grillplatzes vollständig gelöscht wird.

Rauchen im Wald ist verboten. Brennende Zigarettenstummel dürfen nicht weggeworfen werden – auch nicht aus dem Autofenster.

Glasscherben können wie ein Brennglas wirken und ein Feuer auslösen. Deshalb dürfen keine Flaschen im Wald liegengelassen werden.

Wege zu den Wäldern müssen frei bleiben – sie sind wichtige Feuerwehrzufahrten und Rettungswege für Einsatzfahrzeuge. Autos sind deshalb ausschließlich auf den ausgewiesenen Parkplätzen abzustellen. Die Fahrzeuge dürfen nicht über trockenem Bodenbewuchs stehen, da sich dieser entzünden kann.

„Wer einen Waldbrand oder Rauchentwicklung bemerkt, sollte sofort die Feuerwehr unter 112 informieren. Wer dafür ein Smartphone nutzt, ermittelt möglichst über die App ,Hilfe im Wald‘ den nächstgelegenen Rettungspunkt und teilt ihn den Rettungskräften mit. So können diese den Einsatzort noch schneller auffinden“, so Hackerott.

Weitere Grillplätze sperren

„In besonders brandgefährdeten Waldgebieten und Waldrandbereichen sollten die zuständigen Kommunen und die sonstigen Waldbesitzer die Grillplätze sperren, sofern dieses nicht bereits passiert ist“, erläutert er. „Auch die vorübergehende Sperrung von Waldwegen und -flächen ist bei weiter anhaltender Trockenheit und der nächsthöheren Alarmstufe nicht ausgeschlossen.“ (red)