Fabio isst den "Gickel"

TRADITION Kirmes in Bieber mit Umzug und Frühschoppen

BIEBERTAL-RODHEIM-BIEBER Nach dem gelungenen Kirmesauftakt in Bieber mit der "Mallorca-Party" am Freitag stellten die Burschen und Mädchen am Samstag während der Kirmeseröffnung um Mitternacht den Kirmesbaum auf.

Copyright © mittelhessen.de 2016