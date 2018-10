Fahrt im Rausch endet an Hauswand

Wie die Polizei berichtet, war die 33-Jährige aus Wetzlar mit ihrem Opel Corsa gegen 18 Uhr in der Rheinfelser Straße unterwegs, als sie die Kontrolle über den Wagen verlor und gegen die Wand prallte. Sie blieb unverletzt. Der Alkoholtest brachte es auf einen Wert von 2,19 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein der Frau sicher. Nach der Blutprobe auf der Wetzlarer Wache durfte sie wieder gehen, gegen sie wird ermittelt. Die Schäden an dem Opel belaufen sich auf etwa 4000 Euro. Die Reparatur der Hauswand wird laut Polizei mindestens 1000 Euro kosten. (red)