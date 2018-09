"Falsche Polizisten" am Telefon

Laut Polizei haben sich allein am Dienstag bis in die Mittagszeit 15 Anrufer aus Wetzlar und den Stadtteilen gemeldet, die von unbekannten Betrügern kontaktiert wurden – offenbar mit dem Ziel, an die Wertsaschen der Opfer zu gelangen. Die Betrüger gehen dabei immer nach dem gleichen Schema vor:

Zunächst berichten sie am Telefon von Festnahmen nach Einbrüchen in der Nachbarschaft. Bei den Tätern seien Listen weiterer potenzieller Opfer sichergestellt worden – darauf auch der Angerufen. Die „Polizisten“ bieten dann an, die Gegenstände zu verwahren.

Aufklärung schützt die Opfer

Die Opfer verlieren meist ihre gesamte Barschaft oder ihren Schmuck an die falschen Beamten. Die echte Polizei warnt daher davor, sich auf ein Gespräch einzulassen und gibt einige Tipps:

Wenn sich Unbekannte als Polizisten ausgeben, dann sollte immer bei der örtlichen Dienststelle nachgefragt werden – in Wetzlar unter (0 64 41) 91 80.

Sollte die Polizei unter der Notrufnummer erreicht werden, dann ist dies ausschließlich die 110, für die keine Vorwahl nötig ist.

Wenn die Polizei versucht, Kontakt mit einem Bürger aufzunehmen, werden die Beamten sich persönlich an den Betroffenen wenden und sich dabei ausweisen können oder per Post eine Vorladung übersenden.

Persönliche Daten oder Wertsachen sollten nie an Fremde gegeben werden.

Verwandte, Bekannte und Freunde, insbesondere ältere Menschen, sollten über die Betrugsmasche aufgeklärt werden. (red)