Falsche Polizisten ergaunern Bargeld

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz Vogelsang an der A 45 zwischen den Anschlussstellen Wetzlar-Ost und dem Wetzlarer Kreuz in Fahrtrichtung Dortmund. Dort hatte ein italienisches Paar mit einem Wohnmobil Rast gemacht. Die beiden saßen in der Fahrerkabine, als in unmittelbarer Nähe ein dunkles Auto mit polnischen Kennzeichen drei Insassen einparkte. Zwei der Männer stiegen aus, einer ging auf die Beifahrerseite des Wohnmobils und sprach die Touristen an. Der zweite Mann blieb ein Stück entfernt stehen und beobachtete die Umgebung.

Zunächst fragte der Unbekannte die Italiener, ob sie Deutsch sprächen. Sie verneinten in Englisch, der Unbekannte wechselte ins Englische. Er gab sich als Polizist aus und forderte die Fahrzeugpapiere. Anschließend bat er um Geldbörsen und Handtasche, um diese angeblich nach Drogen zu durchsuchen. Sofort nahm er sämtliche Banknoten aus dem Portemonnaie. Als die Italiener stutzig wurden und den Mann aufforderten, seinen Dienstausweis zu zeigen, ließ dieser Geldbörsen und Handtasche fallen, rannte mit rund 800 Euro Bargeld zurück zum Auto und flüchtete mit seinen Komplizen.

Ähnlicher Fall in der Wetterau

Der falsche Polizist wird beschrieben als zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß mit kräftiger, dicklicher Statur und rundem Gesicht. Er trug ein blaues T-Shirt mit einem Emblem auf der linken Brustseite. Sein Komplize, der während des Gesprächs die Umgebung im Auge behielt, war etwa gleich groß, schlank und hatte einen kurzen Kinnbart. Eine Beschreibung des dritten Täters im dunklen Auto konnten die bestohlenen Italiener nicht abgeben. Auch weiteren Angaben zu dem Fluchtwagen konnten sie nicht machen.

Einen ähnlichen Fall hatte es am Sonntag gegen 18 Uhr an der A 5 in der Wetterau an der Anschlussstelle Obermörlen gegeben. Dort stoppte ein Unbekannter Reisende aus Großbritannien, gab sich ebenfalls als Polizist aus und durchsuchte Handtaschen und Geldbörsen. Der Mann flüchtete mit Bargeld. Die Geschädigten gehen davon aus, dass der Täter aus Südosteuropa stammt. Ob es sich um dieselben Täter wie in Wetzlar handelt, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen und fragt: Wer hat die falschen Polizeikontrollen am Sonntagabend beobachtet? Wer hat die Ereignisse an dem italienischen Wohnmobil auf dem Parkplatz Vogelsang der A 45 bemerkt?

Hinweise nehmen die Ermittler der Polizeiautobahnstation in Butzbach unter (0 60 33) 7 04 30 entgegen. (red)