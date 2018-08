Falscher Mitarbeiter täuscht Rentnerin und erbeutet 1000 Euro

Gegen 14 Uhr klingelte es an der Haustür der Rentnerin in der Straße „Stegwiese“. An der Tür stand ein seriös gekleideter Mann und sprach die Frau gleich mit Namen an. Er sei Mitarbeiter der Sparkasse und wollte wissen, ob sie bereits die neue Bankkarte erhalten habe.

Sie verneinte und er erklärte ihr, dass er die alte Karte mitnehmen müsse. Sehr geschickt baute der Betrüger Vertrauen auf und brachte dabei auch familiäre Verhältnisse des Opfers zur Sprache. Letztlich übergab die Rentnerin die Karte und der falsche Sparkassenmitarbeiter versprach gleich wiederzukommen. Die Ehringshäuserin wurde misstrauisch und rief gegen 15 Uhr bei der Bank an. Dort erfuhr sie, dass mit ihrer Karte 1000 Euro von ihrem Konto abgehoben wurden. Sofort sperrte die Bank die Karte, so dass weiterer Schaden verhindert werden konnte.

Nach Angaben der Ehringshäuserin war der vermeintliche Bankmitarbeiter zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er hatte dunkle sehr kurze Haare, an den Seiten rasiert und oben mit Glatze. Er sprach Deutsch ohne erkennbaren Dialekt und hatte gebräunte Haut.

Trotz der Hitze am Dienstag, trug er ein hellblaues Hemd mit langen Ärmeln sowie eine schwarze Hose und schwarze Sportschuhe mit weißen Sohlen und einem weißen Zeichen an der Seite. Beim Abheben der Beute in der Bank, zeigen ihn Aufnahmen zusätzlich mit einer Sonnenbrille und einer schwarz-weißen Baseballmütze mit hellem Emblem auf dem schwarzen Schild.

Die Polizei geht davon aus, dass der Betrüger weitere Versuche zu Beginn dieser Woche im Lahn-Dill-Kreis startete und möglicherweise bei seinen Opfer abblitzte oder diese aus Scham bisher keine Anzeige erstatteten.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen:

Wo ist der falsche Bankmitarbeiter noch aufgetreten?

Wer kann Angaben zur Identität des Betrügers machen?

Wer hat den Unbekannten am Dienstag 7. August, zwischen 14 und 15 Uhr in Ehringshausen auf dem Weg der Straße „Stegwiese“ bis zur Sparkasse beobachtet?

Hinweise an die Polizei (0 27 72) 4 70 50. (red)