Familie aus Hüttenberg bei Unfall in Bayern schwer verletzt

Fünf Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls auf der A3 in Bayern am Morgen des ersten Weihnachtstages. Die verunglückte Familie kommt offenbar aus Hüttenberg. (Foto: Feuerwehr Barbing)

Barbing/Hüttenberg Eine fünfköpfige Familie aus dem Lahn-Dill-Kreis ist bei einem Unfall auf der A3 in Bayern am ersten Weihnachtsfeiertag schwer verletzt worden.

Die Verletzten, darunter die beiden ein und zwei Jahre alten Kinder, wurden nach Polizeiangaben in Krankenhäuser gebracht. Sie sollen aus Hüttenberg kommen. Das Familienauto war am Morgen des 25. Dezember gegen 6.30 Uhr nahe Barbing in der Oberpfalz aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich mehrfach und streifte anschließend einen Baum. Andere Fahrzeuge seien nach ersten Erkenntnissen nicht beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Bei den Verletzten handelt es sich um den 37 Jahre alten Fahrer, dessen Mutter, die Ehefrau und die zwei Kinder. Der Vater und ein Kind konnten sich nach Angaben der Feuerwehr selbst aus dem Auto befreien. Eine der beiden Mitfahrerinnen wurde demnach aus dem Fahrzeug geschleudert, die beiden anderen Fahrzeuginsassen befreite die Feuerwehr aus dem verunglückten Auto. Nach ihren Angaben entdeckten andere Fahrer das Unfallfahrzeug durch Zufall neben der Straße.(dpa/pre)