Familie kann sich vor Flammen retten

Am Freitag gegen 21.50 Uhr alarmierten Rauchmelder die Familie, die sich zu dem Zeitpunkt im Erdgeschoss des Hauses im Hanauer Hof befand. So die Angaben von Polizei und Feuerwehr. Die Mutter und die Kinder konnten, auch dank der Hilfe von Nachbarn, das Gebäude heil verlassen.

Das Feuer war in einem Zimmer im Obergeschoss ausgebrochen, die Flammen und der Rauch sorgten dafür, dass das Haus nicht mehr bewohnbar ist. Unklar ist zum Beispiel, inwieweit die Decke noch tragfähig ist. Die Familie ist bei Verwandten untergekommen.

Vor Ort waren neben Polizei und Rettungsdienst auch die Feuerwehren der Wache West und aus der Kerngemeinde mit 33 Aktiven und fünf Fahrzeugen.

Was die Brandursache angeht, steht derzeit ein Kaminofen in dem ausgebrannten Zimmer im Fokus. Die Brandsachverständigen der Kripo sind eingeschaltet. Der Sachschaden an dem Gebäude wird auf rund 60 000 Euro geschätzt. (gh)