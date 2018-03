Fast täglich irgendwo neuer Müll

Rein statistisch hat im vergangenen Jahr fast täglich irgendwo im Wetzlarer Stadtgebiet jemand Unrat hingeschmissen und sich aus dem Staub gemacht. 350 Fälle von illegalen Abfallablagerungen registrierte das städtische Umwelt, ein trauriger Spitzenwert. Allein in diesem Jahr sind schon 80 neue Fälle hinzugekommen. „Es wird leider nicht weniger“, stellt Amtsleiterin Jutta Biermann fest. Das Umweltamt hat statistisch zusammengefasst, wo und wie häufig Abfall in Wetzlar in den vergangenen Jahren illegal entsorgt worden ist. Dezernent Norbert Kortlüke (Grüne) hat den Bericht nun dem Umweltausschuss vorgelegt.

Die Zahlen gehen drastisch nach oben. Vor 15 Jahren, damals wurden die Fälle noch nicht einzeln erfasst, sei man in der Verwaltung von 15 illegalen Müllablagerung im Jahr ausgegangen, berichtete Biermann. 2010 begann das Umweltamt dann, jeden Fall zu dokumentieren. Damals wurde 79 mal illegal entsorgter Unrat im Stadtgebiet festgestellt. Bis 2015 hatte sich die Zahl nahezu vervierfacht.

Ein wenig täuscht die Statistik allerdings. Denn bei der Steigerung der Zahlen spielt auch eine Rolle, dass heute wesentlich mehr Fälle erfasst werden als früher. In der Vergangenheit hätten Mitarbeiter von Stadtreinigung oder Stadtbetriebsamt zum Beispiel bei turnusmäßigen Rundgängen und Straßenreinigungen entdeckten Abfall mitgenommen, ohne dass diese Fälle beim Umweltamt in die Akten eingingen, berichtete Biermann.

Das schmälert allerdings nicht das Problem. Denn in jedem einzelnen Fall kostet den Steuerzahler illegal abgekippter Müll Geld. Die Summe steigt: Von knapp 16 000 Euro im Jahr 2015 auf 19 600 Euro im vergangenen Jahr. Je nach Fall sind Umweltamt, Stadtbetriebsamt und Stadtreinigung, manchmal auch noch das Ordnungsamt und die Polizei eingebunden. Die Kosten im vergangenen Jahr überstiegen die Summe, die im städtischen Etat vorgesehen war. Neben dem Personaleinsatz kostet auch die Entsorgung Geld. Nicht immer könne dies die Stadtreinigung übernehmen, berichtete Biermann. Werden Schadstoffe entdeckt, wird es teurer, dann muss die Entsorgungsfirma Panse sich kümmern.

Nur in wenigen Fällen können Behörden oder Polizei die Verursacher ermitteln, die zur Rechenschaft gezogen werden und zahlen müssen. 2016 war das in nur 99 von insgesamt 354 Fällen möglich.

Das Umweltamt sei bemüht, entdeckte Abfallablagerungen so rasch wie möglich zu beseitigen, erklärt die Amtsleiterin. Sonst steige das Risiko für eine illegale Müllhalde. Wo einmal jemand seinen Abfall abgeladen hat, komme über Nacht häufig neuer hinzu.

Häufig findet sich der Müll rund um Wertstoffcontainer, auf Pendlerparkplätzen und in Böschungen

Wo oft Müll abgeladen wird, ist im Rathaus bekannt: Schlecht einsehbare Parkplätze, Böschungen und Grünanlagen, Ufer von Gewässern. Und immer wieder sogenannte Wertstoffinseln, also Plätze, wo Altglas-, Dosen- und Altkleidercontainer stehen. In der Kernstadt sind immer wieder der Magdalenenhäuser Weg und Niedergirmes betroffen. In Hermannstein das Dillfeld, in Dutenhofen der Grillplatz, in Garbenheim der Pendlerparkplatz an der B 49 und in Münchholzhausen der Pendlerparkplatz an der Autobahnanschlussstelle. Spitzenreiter bei den Fallzahlen ist die Kernstadt. Unter den Stadtteilen sind aus Hermannstein die meisten Fälle erfasst. Am häufigsten werde Restmüll entsorgt, berichtet Biermann.

Der Dutenhofener Stadtverordnete Björn Höbel (CDU) regte eine Prüfung an, ob sich die Umstellung der Sperrmüllabfuhrtermine auf die Zahlen von illegaler Abfallentsorgung ausgewirkt hat. Wer Sperrmüll entsorgen will, muss erst einen Abfuhrtermin beantragen, während es früher feste Tage dafür gab.

Umweltdezernent Kortlüke berichtete, dass sich solche Rückschlüsse bislang nicht ziehen ließen. Das gelte auch für eine Auswirkung der geänderten Müllgebührenpraxis außerhalb Wetzlars. Denn Wetzlar regelt seine Müllabfuhr über den Eigenbetrieb Stadtreinigung selbst, während in allen anderen Gemeinden die Abfallwirtschaft des Kreises zuständig ist. Vor einigen Jahren führte der Kreis Gebühren ein, die von der Zahl der Abfuhrtermine abhängen. Wer weniger Müll hat, muss seltener seine Tonnen leeren lassen und zahlt auch weniger. Kortlüke sagte, es sei nicht feststellbar, dass diese Änderung in den Nachbargemeinden zu mehr illegalen Abfallablagerungen in Wetzlar geführt hat. Trotzdem seien Einzelfälle bekannt geworden, in denen Einpendler zu den Müllabfuhrterminen in Wetzlar am Straßenrand gehalten haben, um mitgebrachte Müllbeutel in die bereitgestellten Tonnen zu werfen.

Kortlüke sagte, die Verwaltung frage nun auch nach Erfahrungswerten anderer Sonderstatusstädte in Hessen.