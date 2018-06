Von Dirk Wingender

Ferien werden Bau- und Stauzeit

Verkehr Untere Bergstraße, Friedrich-Ebert-Platz und Teil der Nauborner Straße dicht

Wetzlar Wer in den Ferien mit dem Auto durch Wetzlar fahren will, muss sich auf Behinderungen einstellen: Zuerst ist untere Bergstraße dicht, dann der Friedrich-Ebert-Platz und ein Teil der Nauborner Straße. In der Solmserstraße gibt es Protest gegen die Umleitungsstrecke.

