Ferienhaus brennt ab

GREIFENSTEIN-ARBORN Ein Opfer der Flammen ist ein Ferienhaus in Arborn am Samstagabend geworden. Aus bislang ungeklärter Ursache war in dem Gebäude ein Feuer ausgebrochen. Zwar gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen, das Ferienhaus war jedoch nicht mehr zu retten. Verletzt wurde niemand.