Von Christian Hoge

Festival-Tickets nie verschickt

GERICHT 23-Jährige ehemalige Ehringshäuserin zu fast zwei Jahren Bewährungsstrafe verurteilt

WETZLAR Bis zu 660 Euro haben elf Personen für Tickets zum Festival „Rock am Ring“ bezahlt. Das Problem: Die über eBay gekauften Karten kamen nie an. Das Schöffengericht Wetzlar hat am Dienstag eine 23-jährige ehemalige Ehringshäuserin verurteilt – nicht nur für diesen Fall.

