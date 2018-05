Feuer auf Balkon in Tiefenbach

Wetzlar/Braunfels Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Tiefenbach hat am Donnerstag die Rettungskräfte gefordert. Nach Angaben der Polizei in Wetzlar war der Brand auf einem Balkon ausgebrochen – warum, ist noch unklar. Die Flammen beschädigten auch einen Dachüberstand. Gemeinsam bekämpften die Feuerwehren aus Braunfels und Tiefenbach das Feuer. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10 000 Euro. Das Haus sei bewohnbar, der Holzbalkon aber schwer beschädigt. Menschen hätten sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in dem Gebäude befunden. (pre)