Feuerteufel unterwegs

Der Brand einer Kleingartenhütte in Niedergirmes sowie brennendes Holz in der Straße „Am Kochsgarten“ Naunheim beschäftigten in der Nacht auf Freitag die Feuerwehr. Die Polizei geht derzeit von vorsätzlicher Brandlegung aus.

Am Donnerstag gegen 21.20 Uhr erreichten die Leitstelle in Wetzlar mehrere Anrufer, die eine brennende Gartenhütte in der Dammstraße in Niedergirmes meldeten. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand. Die Hütte wurde durch das Feuer komplett zerstört.

Wenige Stunden später, gegen 1.55 Uhr, alarmierten Anwohner in der Straße „Am Kochsgarten“ in Naunheim die Brandbekämpfer. Auf einer Freifläche hinter einer Werkstatt brannten Holzbretter, Äste und Stämme.

Auch hier übernahm die Feuerwehr das Löschen der Flammen. Durch die Hitze wurden Glasscheiben der Werkstatt, eine Dachrinne, Wellplatten eines Vordachs sowie eine Regentonne beschädigt.

Technischer Defekt ist ausgeschlossen

Der Gesamtschaden beider Brände kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei schließt derzeit einen technischen Defekt oder eine natürliche Entzündung aus. Die Ermittler gehen daher von Brandstiftung aus. Sie suchen Zeugen und fragen: Wem sind zu den genannten Zeiten in Niedergirmes oder Naunheim Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter (0 64 41) 91 80. (red)