Feuerwehr Waldsolms löscht Kaminbrand

Die Alarmierung der Feuerwehr erfolgte gegen 6.40 Uhr. Nach Auskunft von Pressesprecher Christian Lewalter war für die Einsatzkräfte vor Ort in der Straße "Am Rauen Hain" der Brandherd am Ferienhaus von außen direkt gut zu erkennen: Die Holzverschalung am Kamin hatte Feuer gefangen.

Der Bungalow war zum Zeitpunkt des Brandes unbewohnt. Zeitweise bis zu 50 Feuerwehrleute löschten das Feuer, das laut Lewalter auf die Zwischendecke übergegriffen hatte. Eine kleinere Gruppe löschte im Anschluss die Glutnester ab. Gegen 10 Uhr sollte der Einsatz beendet sein. Die Schadenshöhe ist noch unklar. (dwe)