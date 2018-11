Feuerwehr löscht Wohnungsbrand

Alarmiert wurde die Feuerwehr laut Einsatzbericht um kurz nach halb vier in der Früh. Vor Ort in der Ostpreußenstraße 12 nahmen die 38 Einsatzkräfte direkt Rauch und Brandgeruch wahr. Die Feuerwehr führte die Bewohner des Mehrfamilienhauses durch das rauchfreie Treppenhaus ins Freie. Gleichzeitig verschafften sich Einsatzkräfte über eine Leiter Zugang über den Balkon in die betroffene Wohnung im 1. Obergeschoss.

Auf der Suche nach dem Brandherd stießen die mit schwerem Atemschutz ausgerüsteten Feuerwehrleute in der aktuell unbewohnten Wohnung auf brennenden Abfall. Sie löschten diesen und belüfteten die Wohung.

Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Weshalb der Abfall in Brand geriet, ist zurzeit ebenso unbekannt wie die Schadenshöhe. (red)