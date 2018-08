Feuerwehr rettet Kind (7) und Hund

Zu einem Kellerbrand wurde die Feuerwehr am Mittwoch um 9.59 Uhr in die Braunfelser Straße in Philippstein gerufen. Mit einem Trupp unter Atemschutz konnten die Einsatzkräfte aus Braunfels, Philippstein und Altenkirchen ein siebenjähriges Kind und einen Hund befreien.

„In dem Keller hat Gerümpel gebrannt“, berichtet Karsten Pauli, Braunfels’ stellvertretender Stadtbrandinspektor auf Nachfrage vom Einsatzort.

Das siebenjährige Kind wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Kinderklinik gebracht. Der Hund, den die Feuerwehr ebenfalls retten konnte, ist wohlauf.

Was der Auslöser für das Feuer war, ermittelt derzeit die Kriminalpolizei. 24 Einsatkräfte der Feuerwehren aus Braunfels, Philippstein und Altenkirchen waren im Einsatz. (kel)