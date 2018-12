Von Anna-Lena Fischer

Flanieren, stöbern, Glühwein genießen

Advent Regenwetter stört Christnickelsmarkt kaum

Braunfels Ob ein gemütlicher Bummel, ein Treffen mit Freunden bei einem Tässchen Glühwein oder ein Nachmittag mit der Familie – der Christnikelsmarkt in Braunfels lockte am Samstag und Sonntag Jung und Alt aus Braunfels und Umgebung an.

