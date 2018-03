Wetzlar (red). Auf Wertsachen aus Fahrzeugen in der Volpertshäuser Straße, dem Parkplatz der Lahn-Dill-Kliniken sowie dem Parkplatz des Europabades hatten es am Mittwoch Diebe in Wetzlar abgesehen. Wie die Polizei berichtet, schlugen sie zwischen 1 (...)