Von Dirk Wingender

Fördergeld satt verändert die Stadt

Entwicklung Wetzlar sahnt Zuschüsse von Bund und Land für Neugestaltung ab

Wetzlar Wetzlar sahnt ordentlich ab: Aus Fördertöpfen von Bund und Land fließen in den kommenden Jahren Millionen für verschiedene Stadtentwicklungsprojekte. Unter dem Titel „Quartiere an der Lahn“ wird sich an vielen Stellen das Bild der Innenstadt verändern.

Copyright © mittelhessen.de 2018