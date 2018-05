Greifenstein-Allendorf Alle drei Bewerber um das Bürgermeisteramt der Gemeinde Greifenstein auf einen Schlag erleben – diese Chance haben sich am Mittwochabend rund 500 Bürger nicht entgehen lassen. Sie waren der Einladung dieser Zeitung zu einem Podiumsgespräch in die Ulmtalhalle gefolgt und nutzten den Abend, der von Redakteur Gert Heiland (l.) moderiert wurde, natürlich auch, um ihre Fragen an die Kandidaten (v. l.) Marion Sander, Marc Schmittdiel und Steffen Schenk zu stellen. Den ausführlichen Bericht über die Veranstaltung lesen Sie in der Freitagausgabe. (red/Foto: K. Weber)