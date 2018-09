sicher haben Sie es bemerkt: Wetzlar ist derzeit von Baustellen belagert. Sowohl um uns herum als auch im Bereich der Altenberger Straße wird mehr gebaggert als auf einer durchschnittlichen Ü30-Party. „frank & frei“ liegen geheime Papiere vor, die den wahren Grund für diese Baumaßnahmen enthüllen: Wetzlar soll mittelfristig von der Außenwelt abgeschnitten werden.

Ein Geheimplan der hessischen Landesregierung mit Unterstützung der Stadt Gießen sieht vor, in den nächsten Jahren dafür zu sorgen, dass unsere Stadt nicht mehr ohne weiteres von interessierten Besuchern erreicht und mit fremder Kaufkraft gestärkt werden kann. „Wir sahen uns zu dieser Maßnahme gezwungen, da sich Wetzlar in vielen Bereichen einfach zu gut entwickelt hat“ hieß es unbestätigten Gerüchten zufolge aus dem hessischen Wirtschaftsministerium.

Im ersten Abschnitt dieses Projektes soll die B 49 für längere Zeit unbefahrbar gemacht werden, damit schon mal eine der wichtigsten Zufahrten unpassierbar gehalten wird. „Wir haben mit den langjährigen Autobahnbaustellen rund um Herborn und Dillenburg damit sehr gute Erfahrungen gemacht“ ließ der nicht namentlich genannt werden wollende Ministeriumssprecher durchsickern und fügte hinzu, dass man dort allerdings noch nicht vollständig am Ziel sei, da es immer noch einige unbeugsame Einzelhändler gäbe, die einfach nicht einsehen wollten, dass es an der Zeit sei, endlich den Internetriesen das Feld zu überlassen. „Wir mussten uns schon rund um die Autobahnauffahrt Wetzlar-Süd viel zu kompromissbereit zeigen, dabei haben wir extra eine viel zu kurze Beschleunigungs- und eine ebenfalls sehr kurze Verzögerungsspur als Behelfsauf- und Abfahrt eingerichtet, um die Wetzlarer sowie deren Besucher zu zermürben“.

Dies habe jedoch die Anpassungsfähigkeit der Ureinwohner sowie deren täglichen Überlebenswillen nicht brechen können, so dass man nun zu härteren Mitteln greifen wolle. Als weiteren positiven Nebeneffekt könne man seitens des Ministeriums anfügen, dass man nicht nur schwer nach Wetzlar hinein, sondern auch immer schwerer aus der Stadt herauskomme. Ob man zusätzlich seitens der Landesregierung eine Drosselung der Internetgeschwindigkeit in Wetzlar durchsetzen könne, sei allerdings noch ungewiss. „Wenn wir es schaffen, dass sich die widerständigen heimischen Bürgerinitiativen wegen der aktuellen Lage nicht mehr so ohne weiteres mit Mitstreitern anderer Regionen treffen oder vernetzen können, wäre schon viel erreicht“, hieß es unbestätigten Gerüchten zufolge aus Wiesbaden.

Dass unsere Stadtregierung in einer Art Notverordnung die in städtischer Verantwortung liegende Altenberger Straße kurzfristig wieder für den Verkehr freigab, war zumindest eine kleine Entlastung für die einheimische Bevölkerung, wobei man aus gut informierten Kreisen vernehmen konnte, dass man durch zielgerichtete Sperrungen dieser Zufahrtstraße vielleicht sogar erreichen könne, dass der Aßlarer Bürgermeister Roland Esch nicht so ohne weiteres zu seinem angestrebten neuen Arbeitsplatz im Kreishaus gelangen könne. Das Gerücht, die Stadtkoalition plane eine Anfrage an Hessen-Mobil, ob sich durch spontane Baumaßnahmen im Hinterland Richtung Bad Endbach der täglichen Anfahrweg von Bürgermeister Semler zeitlich verdreifachen ließe, konnte nicht abschließend geklärt werden. Aber zumindest konnte man aus der Koalition vernehmen: „Das sollte es uns wert sein“.

Dies schreibt frank & frei

Ihr

Frank Mignon