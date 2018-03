Frau erhält Schmerzensgeld nach Operation

Die Einwilligung der Patientin in die Operation sei deshalb unwirksam gewesen, urteilte das Oberlandesgericht (OLG) Hamm Ende Februar. Laut Gericht wurde die Frau 2008 in einem Siegener Krankenhaus operiert. Sie hatte sich dort in einer Sprechstunde wegen einer Belastungsharninkontinenz vorgestellt. Nach der Diagnose schlugen die Siegener Ärzte den Einsatz eines Netzes im Beckenboden vor – ein neues Verfahren, eine sogenannte Neulandmethode. Nach einem weiteren Aufklärungsgespräch stimmte die Patientin zu, und die OP erfolgte im April 2008.

Allerdings litt die Frau danach an Schmerzen und einer restlichen Harninkontinenz. Innerhalb eines Jahres musste sie fünf weitere Male operiert werden.

Daraufhin hatte die Patientin die Klinik verklagt, weil sie nur unzureichend über alternative Behandlungsmethoden und Risiken der neuen Methode aufgeklärt worden sei.

„Unbekannte Komplikationen“

Sie hatte ein Schmerzensgeld von 50 000 Euro verlangt.

In der ersten Instanz hatte das Landgericht Siegen der Frau teilweise recht gegeben und ihr 35 000 Euro zugesprochen. Aber dagegen hatte das Krankenhaus vor dem Oberlandesgericht Hamm Berufung eingelegt – erfolglos.

Ein Gutachter hatte vor Gericht erklärt: Das neue OP-Verfahren habe 2008 zwar als erfolgversprechender als die bisherige, klassische gegolten. Allerdings habe es 2008 noch keine belastbaren Informationen über konkrete Risiken der neuen Methode gegeben. Die klinische Erprobungsphase des seit 2005 zunächst in den USA eingesetzten Verfahrens sei noch nicht abgeschlossen gewesen. So sei auch noch nicht bekannt gewesen, dass das Einsetzen eines Netzes im Beckenbodenbereich massive gesundheitliche Schäden nach sich ziehen könne.

Nach Angaben des Gerichts hätte die Patientin bei dieser Sachlage explizit darauf hingewiesen werden müssen, dass es sich um ein neues, noch nicht abschließend beurteilbares Verfahren handele.

„Ihr hätte ausdrücklich verdeutlicht werden müssen, dass auch unbekannte Komplikationen auftreten könnten“, teilte OLG-Sprecher Christian Nubbemeyer mit. Nur so hätte die Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis abwägen können, nach welcher Methode sie habe operiert werden wollen.