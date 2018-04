Frau wird bei Unfall am Karl-Kellner-Ring leicht verletzt

Nach einem Zusammenstoß von zwei Pkw am Karl-Kellner-Ring ging es für den Verkehr in Richtung Bergstraße nur schleppend voran. (Foto: D. Weber)

WETZLAR Nach einem Zusammenstoß von zwei Pkw am Karl-Kellner-Ring in Wetzlar ist es für Autofahrer in Richtung Bergstraße am Dienstagmittag nur schleppend vorangegangen.