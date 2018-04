Frau wird bei Unfall am Leitzplatz leicht verletzt

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Fahrer eines VW Sharan, der von der Innenstadt kommend in Richtung Schützenstraße unterwegs war, eine rote Ampel überfahren und war in der Folge mitten auf der Kreuzung in einen Mini gekracht. Dessen Fahrerin kam aus Richtung Schützenstraße und wollte nach links in die Ernst-Leitz-Straße abbiegen.

Die Mini-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bis die Autos gegen 13.30 Uhr von der Unfallstelle entfernt wurden, staute sich der Verkehr. (dwe)