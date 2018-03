Von Jenny Berns

Frauen feiern furiose Fiesta

KARNEVAL Kreischalarm, Tequila, viel nackte Haut und beste Stimmung beim Weiberfasching der WKG

WETZLAR Was für eine Party: 980 Frauen haben am Freitag in der Wetzlarer Stadthalle Weiberfasching gefeiert. Unter dem Motto „Fiesta Mexicana“ erlebten sie ein vierstündiges Programm, das keine Wünsche offen ließ.

