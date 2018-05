Frauenchor singt um den Titel

„Unbeschreiblich. Wir sind total von den Socken, überwältigt von der Unterstützung und bedanken uns bei allen. Wir können den Erfolg noch gar nicht fassen“, sprudelte es aus Bianca Jennemann am Freitag beim Interview in hr4 heraus.

Den Einzug in das Finale hatten die Waldsolmserinnen mit fast 40 000 Stimmen vor dem Jugendchor „Songlines“ aus Lich (etwas mehr als 30 000 Stimmen) und „Vocalive“ aus Griesheim (etwas mehr als 20 000 Stimmen) klar gewonnen. „Dass wir als kleiner Chor so viele Stimmen erhalten haben, ist unglaublich. Jetzt möchten wir natürlich auch gerne das Finale der drei besten Chöre in Korbach gewinnen“, gibt sich Vorsitzende Lisa Dietrich kämpferisch.

Entscheiden werden per Tele-Voting morgen die Zuschauer des hr-Fernsehen und die hr4-Hörer. Die Zähler werden wieder auf Null gestellt. Die Telefonanrufe innerhalb eines kurzen Zeitfensters werden den Siegerchor bestimmen.

Ab 18.20 Uhr treten die drei Chöre beim Hessentag auf. Die Show zum Chorwettbewerb „Singt Euren Song“ wird live im Fernsehen und Radio gesendet. Moderiert wird die Show von Britta Wiegand und Jens Kölker.

Bereits ab 17.50 Uhr zeigt das hr-Fernsehen auf einer musikalischen Reise durch Hessen das Feature „hr4-Chorwettbewerb – der Weg ins Finale“. Hier werden die 15 Chöre vorgestellt, die es in die Vorrunde schafften.

„Jeder Chor wird in einem Rahmen von fünf Minuten zwei Lieder vortragen“, stellt Lisa Dietrich den Programmablauf vor. „Wir haben uns in den letzten Tagen nochmals intensiv auf diesen Live-Auftritt im Fernsehen vorbereitet – neben dem Gesang galt es auch, eine überzeugende Choreographie einzustudieren“.

Die Zuschauer und Zuhörer stimmen ab

So probte die junge Truppe am herrlichen Hochsommersonntag mehrere Stunden im Saal für ihren Vortrag. Den letzten Schliff für die Bühnenshow auf dem Hessentag holte sie sich am Montagabend.

Hochmotiviert wollen die Sängerinnen des Waldsolmser Frauenchors „Get together“ in Korbach ihre Chance nutzen und sich mit einer starken Leistung präsentieren. Jede Stimme der Fernsehzuschauer und der Radiohörer kann entscheidend sein. (se)