Frauenpower  im Baumarkt

Es ist deutlich nach 20 Uhr. Der Baumarkt hat schon längst geschlossen, doch der Geräuschpegel sagt etwas anderes. Da ist das Surren von Akkuschraubern zu hören, Kleisterrollen quietschen über Spanplatten und immer wieder lautes Gelächter. Wir sind auf dem Frauenpowerabend von Globus Baumarkt.

Fotostrecke Frauenpowerabend bei Globus Baumarkt

Bereits eine halbe Stunde bevor der Handwerkerkurs ausschließlich für Frauen startet, stehen die Ersten erwartungsvoll im Eingangsbereich des Marktes. „Wir sind Wiederholungstäter. Wir haben schon so einige Kurse besucht, darunter Fliesenlegen, Silikon fugen und, und, und...“, berichten sie. Und das nicht nur hier bei Globus, sondern auch bei den anderen großen Baumärkten in der Umgebung. Heimwerkerkurse, ob für Frauen oder Männer, bieten mittlerweile alle an.

„Das ist für uns in Wetzlar bereits der zweite Kurs in diesem Jahr“, berichtet Marktleiter Marco Baeutsch, der sichtlich Spaß daran hat, den Teilnehmerinnen einen spaßigen Heimwerkerabend anzubieten. „Dieses Mal sind es um die 50 Frauen, beim letzten Kurs waren es sogar 80, allerdings gab es da vier Kurse“, erklärt er. Es gehe dabei nicht um Masse, sondern darum, dass jeder Spaß hat und auch etwas machen kann. „Wenn es zu viele Teilnehmerinnen sind, dann langweilen sich einzelne schnell“, sagt Baeutsch.

Die Nachfrage für Handwerkerkurse genauso wie für das Heimwerken selbst sei ungebrochen. „Das passt zum allgemeinen Trend: Die Leute bleiben heute eher zu Hause und wollen es sich dort schön machen“, sagt er. Auch die vielen Fernsehsendungen zum Thema Renovieren und Neugestalten würden das Thema vorantreiben.

An diesem Abend im Angebot für die Ladys: Tapezieren – der Klassiker; Schimmelbekämpfung – nützlich aber theoretisch; und Palettenmöbel bauen – das Highlight des Abends für die meisten.

Bei aller Euphorie der arbeitswütigen Damen, auch das Rahmenprogramm muss an so einem Frauenpowerabend stimmen. Zur Begrüßung wird Lillet-Wild-Berry gereicht, Sekt war gestern. Und auch in der Pause wird es kulinarisch anspruchsvoll. „Wir haben ein Grillteam engagiert, das Ihnen zeigen wird, dass man auf unseren Grills mehr machen kann als Bratwurst und Steak“. Sicher nicht ohne Hintergedanken, müssen doch zu Hause meist die Frauen von ihren Männern überzeugt werden, warum es ausgerechnet diesen Sommer einen neuen Grill braucht.

Doch bevor es an die Grillstation geht, müssen die Frauen erst mal loslegen. Tipps und Tricks bekommen die Frauen im Kurs Schimmelbekämpfung erklärt. An einer eigens für den Kurs aufgestellten Wand aus Spanplatten inklusive Fenster kämpfen Hans Georg Lang, Mitarbeiter eines bekannten Klebstoffherstellers, und Martin Aschmoneit, von einem der großen Tapetenhersteller in Deutschland, um die Aufmerksamkeit der Frauen, die im Halbkreis um die beiden Männer herumsitzen.

Angefangen damit, wie der Untergrund beim Tapezieren sein sollte, über den richtigen Startpunkt in einem Zimmer – am Fenster starten und dann immer weg vom Tageslicht, bis zur richtigen Menge Tapetenkleister, geben die beiden Tapezierprofis etliche Tipps und Tricks. Und natürlich wäre es kein Handwerkerabend, wenn die Frauen nicht selbst mit anpacken müssten. Also ran an die Rolle und lostapeziert.

Am meisten gewerkelt wird an diesem Abend allerdings beim Team Palettenmöbel-Bau. Auch die bereits geübte Sechsergruppe will wissen, wie aus einfachen Europaletten schicke Möbel oder Blumenbeete gebaut werden können.

Von den Frauen gebaute Möbel werden im Anschluss verkauft und der Erlös für das Tierheim gespendet

Dass es nicht der erste Handwerkerkurs für die Frauen ist, merkt man gleich. Schnell sind die Akkuschrauber gezückt und diverse Schrauben werden zielsicher in oder zwischen die Paletten getrieben. Für das spätere Kräuterbeet – selbstverständlich aus einer Palette gebaut – werden Bretter mit schwarzer Farbe angestrichen. Praktisch, denn die kann später mit Kreide beschrieben werden.

Auch ein Couchtisch ist schnell aus zwei Paletten und einer Plexiglasscheibe zusammengebaut. Für die passende Paletten-Couch packen am späten Abend dann doch noch die Mitarbeiter von Marco Baeutsch mit an und schrauben, was die Akkubohrer hergeben.

Nicht nur die Paletten, sondern auch die Augen der Frauen funkeln wenig später auf dem Außengelände. „Wir zeigen Ihnen jetzt noch, wie Sie Ihren Palettenmöbeln ganz einfach eine besondere Note verpassen“, sagt einer der Mitarbeiter und zündet den Gasbrenner.

Während die ersten noch zaghaft mit der Flamme über die am Boden liegenden Paletten streichen, werden die nächsten immer mutiger und holen in Sachen Styling noch so einiges aus den sonst eher blassen Holzpaletten heraus. Eine Palette fängt sogar Feuer und kokelt langsam vor sich hin. Bevor einer der Mitarbeiter Wasser geholt hat, schreiten die Frauen selbst zur Tat, drehen die Palette um und ersticken die Flammen: Frauenpower eben.

Es wird viel gelacht, Tipps und Erfahrungen untereinander ausgetauscht und natürlich das Grillbüffet probiert. Spätestens beim Nachtisch – Schokotörtchen mit einem flüssigen Kern – sind die Frauen hin und weg von den Fertigkeiten des Grillteams. Zahlen müssen die Frauen für den Kurs an diesem Abend übrigens nichts. Nachwirken wird der Abend aber dennoch: Zum einen für die Frauen, von denen einige in Aussicht stellen: „Nächste Woche hol ich mir ein paar Paletten und dann geht’s los!“. Zum anderen für das Wetzlarer Tierheim. Das soll nämlich den Verkaufserlös der Palettenmöbel erhalten, die die Frauen an diesem Abend gebaut haben.