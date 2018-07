Freche Band rockt  an der frischen Luft

„Das nächste Lied ist eigentlich ganz böse Musik“, kündigt Björn Vermöhlen an – und dann steigen „Foll“ in eine fast jazzige, tanzbare Nummer ein. Es ist ein besonderes Konzert für das Trio, das sonst knackigen Pop-Punk zum Besten gibt. Halbakustisch – wie es das Konzept der „Konzerte in der Kneipe“ vorsieht – wird daraus eine wilde, aber entspannte Mischung verschiedener Stilrichtungen. Da sind versierte Musiker am Werk, die ziehen nicht einfach den Stecker, die arrangieren um.

Und so ist Folk zu hören und Country, ein bisschen Funk und etwas Blues. Dennoch ahnt das tapfere halbe Dutzend, das den Weg in den Biergarten der „Bunten Katze“ in Wetzlar gefunden hat: Die können auch anders. Rotzfrech nämlich, das machen die gut gelaunten Party-Texte deutlich. Aber so richtig böse? Eher nicht.

Sympathen sind das, keine Psychopathen. Björn und seine Mitstreiter Sven Tost am Schlagzeug und Jojo Schrade am Bass sind Könner an ihren Instrumenten und haben nicht nur gute Laune, sondern auch die Situation im Griff. Bald schon grinsen die Zuhörer so breit wie die Protagonisten auf der Freilicht-Bühne, die keine ist.

Augenzwinkern statt Ohrenschmerzen

Songs über die Folgen des Alkoholkonsums oder eine Hymne auf den verstorbenen Wirt der einstigen Stammkneipe, aber auch ein Lied über die favorisierte Buslinie – wer das ernst nimmt, hat das Augenzwinkern übersehen und überhört. Was schwerfällt, denn mal im Ernst: Die Zugabe ist Johnny Cashs Version von „Hurt“ mit dem fröhlichen Text von „All Star“. Mehr Ironie geht praktisch nicht.

