Freundschaftsdienst endet mit Blutentnahme

WETZLAR Er wollte seinem Kumpel helfen, musste am Ende aber selbst seinen Führerschein abgeben: Ein 50-jähriger Braunfelser hat einen Freund am Samstag zur Polizeiwache in Wetzlar gefahren, da dieser dort nach einer Autofahrt unter Drogeneinfluss sein Handy vergessen hatte. Doch auch bei dem Helfer wies die Polizei die Einnahme von THC nach.