Frühling kommt früher auf den Gleiberg

Gleibergverein Reihe kultureller Veranstaltungen startet im März und soll zur Erhaltung der Burg beitragen

Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg Früher als in der Natur wird der Frühling auf Burg Gleiberg Einzug halten. Am Sonntag, 11. März (17 Uhr) startet der Gleibergverein mit dem „Frühlingserwachen“ in seine Reihe kultureller Veranstaltungen 2018 zum Erhalt der Burg.

