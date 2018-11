Fünf Herzen und eine Seele

„Wir sind gut, laut und wissen, was ihr wollt“, verspricht die Band „Tyff“ auf ihrer Internet-Seite – und kündigt an, was das wohl sein mag: „Realitätsflucht mit schönen Männern, einer bezaubernden Frau, Musik für’n Arsch, bis er wackelt, und deutsche Texte, die euer Leben verändern werden.“

Wer sich davon überzeugen möchte, sollte sich den Auftritt der fünf Musiker nicht entgehen lassen, mit dem sie unserer Reihe „Konzert in der Kantine“ ein weiteres Genre hinzufügen werden. Nach Folk-Pop und Punkrock, nach Metal-Blues und Coverversionen, nach irischen Weisen und weisen Irrungen wird am Freitag, 23. November, klassischer Rock zu hören sein, dazu eine soulige Stimme – und das Ganze wie immer (halb-)akustisch.

Los geht es um 19 Uhr in der „Bunten Katze“ in Wetzlar (Naunheimer Straße 10), und der Eintritt ist wie gewohnt frei. Das Konzert ist zwar auf eine Stunde angesetzt, aber ohne eine Zugabe kam bislang praktisch keine der eingeladenen Bands von der Bühne.

Auch „die älteste Nachwuchsband Deutschlands“ (so die Selbsteinschätzung von „Tyff“) hat sich eigenen Angaben zufolge bereits auf einen Nachschlag eingestellt, falls dieser gewünscht wird – wovon wir mal ausgehen wollen.

Das Video mit Konzertimpressionen vom Freitag und der Vorstellung der Gruppe ist später wieder hier zu sehen.