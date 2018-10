Von Jenny Berns

Fünf Kandidaten – eine Talkrunde

Bürgermeisterwahl Podiumsdiskussion findet am Montag in Braunfels statt

Braunfels Der Wahlkampf in Braunfels läuft auf Hochtouren. Fünf Kandidaten wollen Bürgermeister in der Kurstadt werden. Die Bürger haben am 28. Oktober die Wahl. Wir bieten Ihnen am Montag, 15. Oktober, die Gelegenheit, die fünf Kandidaten im direkten Vergleich zu erleben.

