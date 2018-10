Fünf ziehen sicher ein

WETZLAR/DILLENBURG Fünf Politiker aus dem Lahn-Dill-Kreis ziehen sicher in den Landtag ein: die zwei direkt gewählten Abgeordneten Frank Steinraths und Jörg Michael Müller (beide CDU), außerdem Priska Hinz (Grüne), Hermann Schaus (Linke) und Matthias Büger (FDP). Stephan Grüger (SPD) muss um den Wiedereinzug in das Parlament in Wiesbaden bangen.